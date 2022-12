Parcours wereldbeker in Antwerpen ondergaat een facelift: "Gemakkelijker voor Mathieu van der Poel en Wout Van Aert om in te halen"

Zondag staat de wereldbekermanche in Antwerpen voor de deur. Het parcours heeft een heuse facelift ondergaan.

In het verleden was het niet altijd even gemakkelijk om in te halen in Antwerpen. Dat is niet ideaal voor Wout Van Aert en Mathieu van der Poel, die niet op de voorste rijen starten.

Maar het parcours heeft een facelift ondergaan. "De stroken zijn veel breder geworden, waardoor het gemakkelijker is om in te halen", vertelde organisator Chris Mannaerts aan Sporza.

"De parcoursveranderingen hebben niets met Van Aert en van der Poel te maken", ging Mannaerts verder. "De aankomstzone van de voorbije jaren is heringericht. Daardoor moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. Nu liggen start en aankomst aan de wandeldijk."

De voorbije jaren was het zand een cruciale factor en dat zal ook dit jaar het geval zijn. Vooral de laatste zandstrook zal cruciaal zijn. "Die eindigt op 50 meter van de streep en het is overigens de langste strook van het parcours. Het zal cruciaal zijn om daar geen fouten te maken en dat zal voor extra pigment zorgen", sloot Mannaerts af.