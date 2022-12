Nederlander Guus van den Eijnden bevestigt ook in Boom, één Belg op het podium bij de junioren

Guus van den Eijnden is een toonbeeld van regelmaat in de cross bij de junioren. De Nederlander kon dat ook in Boom nog eens laten zien.

Halfweg koers had de APB-crosser al een geruststellende marge beet. Vooral de derde ronde was belangrijk: een voorsprong van een tiental seconden werd uitgediept richting de 25 seconden. Dat was dan ten opzichte van de Belg Seppe Van Den Boer en de Tsjech Václav Je Ek.

De bonus van de leider in de wedstrijd bleef in het tweede wedstrijddeel rond de halve minuut schommelen. In de achtervolging zette Van Den Boer het meeste druk, maar Je Ek mocht tot aan de slotronde niet afgeschreven worden voor de tweede plaats.

VIJFDE ZEGE

In die laatste ronde kon Van Den Boer dan wel definitief wegrijden van zijn kompaan. De tweede plek was voor hem, want Van den Eijden bleef nog wel 35 seconden voorop. Voor de bronzen medaillewinnaar van op het EK veldrijden was het zijn vijfde zege van het seizoen. Je Ek kwam binnen op 50 seconden en had door zijn derde plek niet voor niets de verplaatsing naar Boom gemaakt.