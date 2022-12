Slottijdrit Tour 2024: Voor het eerst in 15 jaar trekt Tour nog eens naar Monaco

Voor het eerst in 105 jaar zal de Tour in 2024 niet eindigen in de buurt van Parijs. Door de start van de Olympische Spelen in Parijs vijf dagen na de slotrit van de Tour moest ASO uitwijken naar een andere locatie.

Donderdag raakte al bekend dat Nice de eer kreeg om het eindstation van de Tour in 2024 te worden. De Franse stad aan de Côte d'Azur kreeg in 2020 al de Tourstart waar toen de eerste drie ritten werden afgewerkt.

Zaterdag kondigde ASO ook de startplaats aan voor de slottijdrit: Monaco. Voor het eerst sinds 2009 trekt de Tour dus nog eens naar het prinsdom. Toen was daar de start van de Tour.

In 2025 keert de Tour terug naar Parijs, dat staat nu al vast. "Dan vieren we dat de Tour al 50 jaar aankomt op de Champs-Elysées", zegt organisator Christian Prudhomme.

⏱ #TDF2024 : the final time trial between Monaco and Nice



🇲🇨 On July 21. 2024, the principality will host the Tour de France for the 7th time in history, for another time trial just like in 2009 when Monaco did host the Grand Départ. pic.twitter.com/ajyvl2HU4g