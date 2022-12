Fem van Empel wint Wereldbeker Antwerpen na maand droogte, jarige Verdonschot mooi achtste

Fem van Empel heeft na drie tweede plaatsen op rij nog eens kunnen winnen.

In de achtste manche van de Wereldbeker werd naar Antwerpen getrokken. Van Empel en Pieterse waren er weer bij, nadat ze zaterdag in Boom niet waren gestart. Wereldkampioene Vos, Worst, Brand en Norbert Riberolle waren er niet bij.

En de twee leidsters in de Wereldbeker, Pieterse bij de beloften en Van Empel bij de elites, waren al snel weer weg van de rest. Van Empel moest in de eerste twee rondes tot drie keer toe een achterstand goedmaken op Pieterse na een foutje. Daarachter was Van Anrooij de beste van de rest.

Halfweg cross sloeg Van Empel zelf een kloofje na een foutje van Pieterse, de loopfases lagen de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal beter dan de technisch meer vaardige Pieterse. De kloof was nooit groter dan zo’n zeven seconden. Denise Betsema schoof intussen op naar plek vier na een gemiste start.

Jarige Verdonschot eerste Belgische

In de laatste twee rondes bouwde Van Empel haar voorsprong nog wat verder uit op Pieterse, ook in de achtergrond veranderde er niet veel meer. Van Empel won bijna exact een maand na haar Europese titel op 5 november nog eens na drie tweede plaatsen.

Puck Pieterse werd tweede op 34 seconden, Shirin van Anrooij derde op 1’12”, Denise Betsema vierde op 1’30” en Inge van der Heijden maakte de top vijf compleet op 1’45”. De jarige Laura Verdonschot, vandaag 26, was de eerste Belgische op 2’48”.