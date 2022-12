Fem van Empel wordt de nieuwe nummer één op de UCI-ranking na overwinning in Antwerpen

De Nederlandse won na een maand nog eens en dat levert haar een mooie beloning op.

Fem van Empel domineert dit seizoen bij de vrouwen. In dertien crossen won de Nederlandse negen keer, in haar andere vier crossen werd ze telkens tweede.

Zondag won ze in Antwerpen voor het eerst sinds ze op 5 november de Europese titel pakte in Namen. Daarna werd ze telkens geklopt door Anrooij of Pieterse in de Wereldbeker.

Volgende week dinsdag neemt Van Empel dus ook de nummer één positie over van Lucinda Brand op de UCI-ranking. Brand gaf zaterdag in Boom op en zondag in Antwerpen startte ze niet. Brand blijft wel op nummer twee, Betsema op drie.