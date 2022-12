Van Empel over verwachtingen en situatie in Wereldbeker: "Voor buitenwereld leek het of ik enkel nog kon winnen"

De verwachtingen zijn zo hoog dat Fem van Empel haast elke cross moet winnen. In de Wereldbeker staat ze er alleszins goed voor nadat ze in de Scheldecross weer aanknoopte met de zege.

Op basis van vechtlust kon de leidster in het regelmatigheidscriterium enkele keren een gaatje dichten, om uiteindelijk zelfs de maat te nemen van Puck Pieterse. "Ik weet niet of Puck achter mij nog fouten heeft gemaakt. Ik denk gewoon dat mijn tweede wedstrijddeel iets beter was. We zijn wel aan mekaar gewaagd. Het was zo dat ik in het begin veel fouten heb gemaakt en in het tweede deel goed rondreed."

De voorbije drie crossen moest Van Empel het stellen met een tweede plek in plaats van met overwinningen. "Is het Voor mezelf waren tweede plaatsen ook nog goed. Voor de buitenwereld leek het alsof ik enkel nog maar kon winnen. Dan lijkt het wel of je enkel kan winnen en je verloren hebt als je dat niet doet. Dat is wel heftig op je twintigste. Zo heb ik zelf niet gedacht."

VAN EIGEN KRACHT UITGAAN

Voor de Nederlandse van Pauwels Sauzen-Bingoal blijft het kwestie om zich vooral te bekommeren op wat ze zelf kan controleren. "Je kunt enkel je eigen planning maken en van je eigen kracht uitgaan. Natuurlijk is het leuk om te winnen, maar ook de voorbije weken liet ik zien dat ik goede benen heb."

Met haar zege in Antwerpen staat ze wel opnieuw wat steviger aan de leiding. Dat lijkt stilaan niet meer te mogen mislopen. "Je mag pas juichen als je over de finish bent. We hebben nog zes Wereldbekercrossen te gaan. Nog zes keer goed rijden en dan zullen we kijken of de Wereldbekertrui binnen is."

NAAR DUBLIN EN VAL DI SOLE

Dat kan mogelijk nog wel wat energie en krachten kosten. "Volgende week ga ik naar Dublin. Val di Sole is nog iets verder. Er komt wel wat reizen bij kijken." Van Empel kan wel gewoon blijven focussen op de verschillende wedstrijden. "Ik heb in de maand november al de training gedaan die nu andere meiden in Spanje en elders gaan doen."