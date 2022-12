🎥 Dat overkomt hem maar zeldzaam: ook valpartijtje maakt deel uit van rentrée Van Aert, wel zonder erg

De rentrée van Wout van Aert in het veld was uiterst succesvol. Al hoorde er ook een valpartijtje bij. Enige schade was er op het eerste gezicht niet.

Wout van Aert was bijzonder goed aan de wedstrijd begonnen en geraakte onmiddellijk in zijn ritme. Dat ritme werd wel even gestokt door een val aan de balkjes. Over het eerste balkje geraakte Van Aert al met moeite, waardoor hij naar de linkerkant werd gedwongen. Een valpartij dreigde toen al en bij het tweede balkje kon Van Aert dat dan ook niet meer vermijden. Plots lag hij daar dus op de grond. Van Aert krabbelde wel snel opnieuw recht, zette het heel even op een lopen en sprong dan opnieuw op de fiets. 🚵🇧🇪 | Oef, Van Aert kukelt voorover bij de balkjes! Zonder erg, dus snel weer door! 💥💥 #WBAntwerpen #CXWorldCup



🚵🇧🇪 | Oef, Van Aert kukelt voorover bij de balkjes! Zonder erg, dus snel weer door! 💥💥 #WBAntwerpen #CXWorldCup — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) December 4, 2022 De commentatoren op Eurosport zagen hem ook een zachte landing maken. Na afloop van de wedstrijd vertelde Wout van Aert dat er van enige schade vanwege de val geen sprake was.