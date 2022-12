📷 Eerste blik op het parcours van Wereldbeker in Dublin moet Wout van Aert nu al doen watertanden

Voor de negende manche van de Wereldbeker trekken de renners naar de Ierse hoofdstad. Mathieu van der Poel zal er door een stage niet bij zijn, Wout van Aert en Tom Pidcock waarschijnlijk wel.

De eerste foto's van het parcours in Dublin zijn nu opgedoken. Het parcours bestaat voor het grootste gedeelte uit gras en heeft weinig hoogtemeters, maar sommige stroken zien er nu al modderig uit.

Maandag en dinsdag wordt er nog regen voorspeld in Dublin, daarna zou het droog blijven. Als die modderstroken er blijven, dan moet Wout van Aert er nu al naar uitkijken. Het wordt geen Dendermonde zoals in 2020, waar Van Aert Van der Poel op bijna drie minuten reed, maar hij moet er wel zijn power kwijt kunnen.

The worldcup is heading to Dublin next weekend. Here is a first look at the course! The course mainly contains grass, and has some minor elevation. We dont need a lot of rain for this to become a mudfest pic.twitter.com/kRe4nGtpCH