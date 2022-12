Nederlandse selectie Wereldbeker Dublin: Heel wat afwezigen, Nieuwenhuis keert wel terug

De Nederlandse selectie die naar de Ierse hoofdstad trekt is klein.

De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt neemt slechts zeven mannen en zes vrouwen mee naar het Ierse Dublin, voor de negende manche van de Wereldbeker. Dat komt doordat heel wat renners verkiezen om nu een stage in te lassen met oog op de kerstperiode.

Dat is het geval voor de winnaar van de twee vorige manches in Hulst en Antwerpen, Mathieu van der Poel. Hij keert volgende week in Val di Sole wel al terug. Door de afwezigheid van Van der Poel krijgt Joris Nieuwenhuis weer een plekje in de selectie. Nederlands kampioen Lars van der Haar is de kopman.

Bij de vrouwen zijn er meer afwezigen Zo zijn wereldkampioene Marianne Vos, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand, Annemarie Worst en Aniek van Alphen er niet bij in Dublin. Fem van Empel en Puck Pieterse zijn er wel gewoon bij.

Selectie Elite Mannen

1. Lars van der Haar

2. Pim Ronhaar

3. Mees Hendrikx

4. Corne van Kessel

5. Joris Nieuwenhuis

6. Stan Godrie

7. Luke Verburg

Selectie Elite Vrouwen

1. Fem van Empel

2. Denise Betsema

3. Puck Pieterse

4. Ceylin del Carmen Alvarado

5. Inge van der Heijden

6. Manon Bakker