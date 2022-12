Paul Herygers: "Van der Poel al tegen limieten, hoe lang geleden dat Van Aert nog naar walvissen aan het kijken was?"

Paul Herygers zag in Antwerpen weer een straffe Mathieu van der Poel en Wout van Aert, ook al lieten de mannen die al sinds het begin van het seizoen crossen zich niet belachelijk maken.

Dat merkte Herygers ook op in zijn analyse bij Sporza. "Vorig jaar overklaste Wout van Aert iedereen in Boom en reed hij 1'45" weg van de tegenstand. De rest kwam toen amper aan de tafelpoten. Nu is dat nog een beetje in proportie. De renners onder het niveau van Van der Poel en Van Aert zijn vlakbij. Michael Vanthourenhout heeft geweldig gereden. Ook Laurens Sweeck en Lars van der Haar zijn niet verlegen gemaakt."

Van Aert zei zichzelf verbaasd te hebben met zijn tweede plek. "Dat is begrijpelijk nadat je Van der Poel vorig weekend had zien uitpakken in Hulst. Hoelang is het nog maar geleden dat Van Aert na het WK op de weg naar de walvissen en de zeehonden aan het kijken was in Australië? Ik vind het een hemelsbreed verschil als je zoals Van der Poel vorig weekend al geproefd hebt van je eerste cross."

NIET TE VROEG PIEKEN

Die stak er in Antwerpen bovenuit, maar Herygers ziet het binnenkort wel tot duels komen tussen de twee kleppers. "Als het een smerige blubberpartij is, zal Van Aert daar zijn." Van der Poel moet er dan weer over waken niet té vroeg in topvorm te zijn. "Ik zie een Van der Poel rondrijden, die al tegen de limieten aanzit. Hij zal wel nog wat verbeteren. Maar het is nog meer dan 60 dagen tot het WK. Dat is nog lang."