B&B Hotels-KTM Belgen leven in onzekere tijden: "Manager is in zesde versnelling geschakeld"

Jens Debusschere en Jonas Lietaer doen hun verhaal.

De geruchten over het nieuwe megaproject van B&B Hotels deden al maanden de ronde, maar vrijdag kwam er duidelijkheid, het komt er niet. In oktober kwam iedereen nog samen, mét aanwinst Mark Cavendish, maar na het terugtrekken van de stad Parijs, was het project ten dode opgeschreven. De renners van de ploeg mogen op zoek naar een andere ploeg, en dat terwijl het al december is.

Jens Debusschere (33) en Eliot Lietaer (32) vertrokken maandag alleen op stage richting Spanje om op zichzelf te kunnen focussen. De twee hebben nog een contract voor volgend jaar bij de ploeg en willen dat ook uitdoen als de ploeg nog verder door gaat.

Snel duidelijkheid

Lietaer twijfelt of grote baas Pineau dat wel nog wil. "Ik had niet de indruk dat hij nog veel zin had om verder te doen. Ik ben daar nogal sceptisch over", zegt hij bij Het Nieuwsblad. De twee renners zijn nog altijd supergemotiveerd om verder te doen als renner en het moet nu snel gaan. "Onze manager Yannick Prévost is in zesde versnelling geschakeld. Ik hoop dat hij ergens nog iets kan vinden."

De twee willen snel duidelijkheid over hun toekomst en hun huidig contract. "Veel keuze gaan we straks niet meer hebben. Als er zich een opportuniteit voordoet, gaan we die met beide handen moeten grijpen", zegt Debusschere.