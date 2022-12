Deelnemers wereldbeker Dublin: geen Lucinda Brand en Mathieu van der Poel

Zondag staat de nieuwe wereldbeker voor de deur. In Dublin wordt een gloednieuwe manche verreden.

Met nog enkele dagen te gaan, zijn de officiël startlijsten voor de wereldbeker in Dublin bekend. Bij de mannen zullen 39 renners aan de start staan. Bij de vrouwen zullen dat er 27 zijn.

Zoals al eerder gezegd, zal Mathieu van der Poel niet aan de start staan. Daardoor kreeg Joris Nieuwenhuis zijn plaats in de selectie terug. Van de Grote Drie zullen wel Wout Van Aert en Tom Pidcock starten. Ook Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck zullen erbij zijn.

Sven Nys vertelde na de wereldbeker in Hulst al dat Lucinda Brand er mogelijk niet bij zal zijn in Dublin. Ze werd niet in de selectie opgenomen. De andere Nederlandse toppers Fem van Empel, Puck Pieterse en Denise Betsema zijn er wel bij. Ook Pauline Ferrand-Prévot zal aan de start staan. Bij de Belgen ontbreken Sanne Cant, Marion Norbert-Riberolle, Laura Verdonschot en Alicia Franck.