Dublin belooft heel modderig te worden: "Nog vettiger dan in Overijse" en "Op Wout Van Aert zal geen maat staan"

Zondag staat de nieuwe cross in Dublin voor de Deur. Het belooft een heel modderige editie te worden.

De werelbekermanche in Dublin staat gloednieuw op de kalender. Op sociale media werden al enkele beelden van het parcours verspreid en die toonden heel wat modderig.

The worldcup is heading to Dublin next weekend. Here is a first look at the course! The course mainly contains grass, and has some minor elevation. We dont need a lot of rain for this to become a mudfest pic.twitter.com/kRe4nGtpCH — Cyclocross Social (@Cyclocrosss) December 5, 2022

In Overijse lag er al veel modder. "Maar in Dublin zullen er veel meer modderstroken zijn dan we dit seizoen al gezien hebben", zei organisator Chris Mannaerts aan Sporza. "De ondergrond is vergelijkbaar met Overijse, een zompige leemgrond. Alleen de hellingsgraad is minder zwaar. Het zal dus een lichter parcours zijn dan in Overijse, Gavere of Namen."

"Het parcours bestaat eigenlijk uit 2 delen", ging Mannaerts verder. "Na de vlakke start- en aankomstzone gaat het naar de materiaalzone om in een glooiend landschap terecht te komen. In het 2e deel van het parcours is er een zandbak van 50 meter. Vervolgens zijn er nog 2 heuvels waar je veel kort dynamisch werk zal zien. Ten slotte gaat het weer naar de start via enkele modderstroken. Die zullen het extra zwaar maken."

"Op Wout Van Aert zal er geen maat staan. Hij toonde in Antwerpen al dat hij redelijk in orde is", weet Mannaerts. "Bij de vrouwen had ik graag Lucinda Brand gezien, maar zij zal er niet bij zijn. Ik ben benieuwd hoe Fem van Empel en Puck Pieterse het zullen doen. Het is allemaal minder voorspelbaar."