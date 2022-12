'UCI-voorzitter kan de nieuwe voorzitter van het Frans Olympisch Comité worden'

Anderhalf jaar voor de Olympische Spelen in Parijs lijken er bij het Frans Olympisch Comité nog grote veranderingen op til. Momenteel worstelt voorzitster Brigitte Henriques met een burn-out.

L'Equipe bracht UCI-voorzitter David Lappartient (49) al als voornaamste kandidaat om Henriques op te volgen. Ook zijn er nog 3 andere namen. Dat zijn Guy Drut (71), Martin Fourcade (34) en Jean-Christophe Rolland (54).

L'Equipe bracht UCI-voorzitter David Lappartient (49) al als voornaamste kandidaat om Henriques op te volgen. Ook zijn er nog 3 andere namen. Dat zijn Guy Drut (71), Martin Fourcade (34) en Jean-Christophe Rolland (54).

Maar volgens de Franse sportkrant zou Lappartient de meest geschikte kandidaat van de 4 zijn. Drut zou te oud zijn. Fourcade te jong en Rolland zou professioneel te veel benomen zijn.

Lappartient reageerde bij L'Equipe: "Henriques is niet afgetreden, maar de situatie bij het CNOSF is momenteel onrustwekkend. Natuurlijk zijn ze bij het Internationaal Olympisch Comité IOC bezorgd, omdat het voorvalt in een land dat binnenkort de Spelen organiseert. Ik heb een mail naar de administratieraad gestuurd om opnieuw als één blok op te treden, omdat we over anderhalf jaar de Spelen organiseren."