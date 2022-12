🎥 Nieuwe ploeg van Bas Tietema wel rondgeraakt: twaalf renners gaan er tegenaan op continentaal niveau

Er zijn zo van die wielerprojecten die wel rondgeraken, zoals de nieuwe ploeg van Bas Tietema. Die heeft zijn kern voor het volgende seizoen rond.

YouTube-sensatie Bas Tietema haalde vorig jaar het nieuws door voor het eerst in vier seizoenen opnieuw aan wielrennen te gaan doen. Dat deed de Nederlander vanaf februari bij Bingoal Pauwels Sauzen WB. Tietema blijft weliswaar niet bij de Belgische formatie aan boord.

Tietema kondigde in november aan dat hij een eigen gloednieuwe continentale ploeg uit de grond zou stampen. Dat is TDT-Unibet Cycling Team geworden. In een video op de sociale media van Tour de Tietema zijn alle renners voor volgend seizoen voorgesteld.

Daar hoort Tietema zelf natuurlijk ook bij, net als Abram Stockman, Davide Bomboi, Jordy Bouts, Joren Bloem, Harry Tanfield, Hartthijs de Vries, Kevin Inkelaar, Martijn Budding, Tomáš Kopecký, Wouter Toussaint en Yentl Vandevelde. Zij zullen onder de hoede komen van ploegleider Rob Harmeling.