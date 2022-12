🎥 Zelfs helse omstandigheden houden Bernal niet tegen: Colombiaan werkt aan zijn niveau in ware stortbui

Voor de Colombiaan Egan Bernal is het nog altijd werken om weer op topniveau te geraken, nadat hij dit najaar zijn comeback maakte in het peloton.

Dat was al een beloning voor maanden van revalideren, na een horrorcrash op training. Egan Bernal was tegen een vrachtwagen aangeknald. De opgelopen zware letsels deden vragen rijzen over zijn toekomst als wielrenner, maar ruim een half jaar later zat de Zuid-Amerikaan dus weer op een koersfiets.

Nu is het de bedoeling om weer aan te knopen met zijn beste niveau en daar horen ook trainingen in slechte weersomstandigehden bij. Dat maakt een filmpje op zijn Twitterkanaal duidelijk. Daarop is te zien hoe Bernal achter de motor aan het trainen is tijdens een echte stortbui.

Yo no soy nadie para decirles esto pero… si tienen un objetivo, no importan las condiciones, ni que tan abajo o arriba estén… Lúchenla!! Por mal que les vaya, quedarán tranquilos con ustedes mismos, y eso es lo mas importante 😉 pic.twitter.com/kkt5x3mcEI — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) December 7, 2022

Ook zulk slecht weer is voor Bernal geen reden om de fiets aan de kant te laten. "Als je een doel hebt, dan maakt het niet uit wat de omstandigheden zijn", schrijft de ex-winnaar van zowel de Giro als de Tour erbij.