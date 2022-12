Aniek van Alphen hoopt na haar zege in Boom op een WK-selectie: "Het zal tussen Manon Bakker en mij gaan"

Aniek van Alphen won in Boom haar 1e tv-cross in 2 jaar. Daarmee toonde ze nog maar eens dat ze aan een goed seizoen bezig is.

Dit seizoen won Aniek van Alphen al eerder een cross in Duitsland, maar dat was ver van alle belangstelling. In Boom won ze haar 1e tv-cross in 2 jaar. "Daarmee verbaasde ik me wel. Ik wist dat een podium er zat aan te komen, maar een zege is toch nog iets anders", vertelde ze aan Wielerflits.

Na haar zege in Boom heeft van Alphen nog 1 groot doel en dat is het WK in Hoogerheide rijden. "Ik wil daar dan ook echt iets presteren, maar voor de laatste plaatsjes zal het waarschijnlijk tussen Manon Bakker en mij gaan. We rijden allebei bij de beste rensters ter wereld, maar het zal wellicht iemand van ons zijn die niet naar het WK zal gaan", aldus van Alphen.

Van Alphen hoopt dat haar overwinning in Boom haar kandidatuur extra in de verf heeft gezet: "Hopelijk kan ik zo mijn plekje voor het WK echt wel opeisen. Ook heb ik hopelijk laten zien dat ik een selectie voor het WK waard ben."