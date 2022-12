De wereldbekermanche in Dublin is een stap in het onbekende

Zondag is het de wereldbekermanche in Dublin. Die is gloednieuw en vooral onbekend terrein.

De wereldbeker veldrijden gaat nog eens over Het Kanaal. Eind 2014 was er al eens een manche in het Verenigd Koninkrijk. Toen won Kevin Pauwels in Milton Keynes. Sindsdien was het wachten op een nieuwe manche op de Britse eilanden.

In 2020 ging er normaal gezien een wereldbekercross in Dublin zijn, maar er was al enkele maanden een hevige coronapandemie aan de gang. Daardoor werd de wereldbeker dat seizoen sterk gedecimeerd naar 5 crossen. Onder meer de manche in Dublin werd afgelast. Een seizoen later koos de organisatie ervoor om nog een jaar te wachten. Maar in 2022 wacht de vuurdoop voor Dublin.

Wat het gaat worden, is moeilijk in te schatten. Van de crossen in Ierland is er immers weinig bekend. Elk jaar zijn er wel crossen in Ierland, maar die komen in België enkel ter sprake als een Belg daar eens een uitslag rijdt. 1e beelden van het parcours toonden wel al dat het heel modderig zal worden. En de renners zullen over glooiende weides moeten crossen.

Ook is er nog de publieke belangstelling. Die zal er zeker zijn. Er zijn naar verluidt al duizenden tickets verkocht. In Milton Keynes in 2014 waren er zo'n 10 000 fans komen opdagen. Toen was er nog geen Tom Pidcock en mogelijk zal zijn aanwezigheid voor nog meer publieke belangstelling dan 8 jaar geleden zorgen. We zijn alleszins naar zondag benieuwd wat het gaat geven.