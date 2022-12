Leidster Denise Betsema over strijd in Superprestige: "Heel mooi klassement, ik hoop de lijn te kunnen doortrekken"

Denise Betsema is de leidster in de Superprestige veldrijden bij de dames. Deze lijn doortrekken en ze kan binnen vier manches de eindzege vieren.

Zo ver is het nog lang niet, maar dankzij haar tweede plaats in Boom heeft Betsema voorlopig wel Ceylin del Carmen Alvarado van de troon kunnen stoten in de stand. Halfweg het regelmatigheidscriterium besprak Wielerkrant dan ook de situatie met de veldrijdster die bovenaan staat.

GOED VOOR HET VERTROUWEN

"Het is heel mooi dat ik aan de leiding kom", trapt Denise Betsema een open deur in. "Ik sta stevig aan de leiding en ik vind het een mooi klassement. Dat is heel fijn en goed voor het vertrouwen. Op naar de volgende." De volgende manches zijn voor eind deze maand in Heusden-Zolder en Diegem.

Hoe ziet ze de strijd nog verder verlopen in de Superprestige? "Ik hoop dat ik deze vorm kan aanhouden. Ik rijd de wedstrijden van de Superprestige heel graag. Ik vind het mooie ronden. Ik hoop deze lijn te kunnen doortrekken."