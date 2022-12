CEO van Sport Ireland klaar om Van Aert & co te ontvangen: "Cultuur nog niet zoals in België, maar veel enthousiasme"

De veldritwereld, Wout van Aert op kop, strijkt binnen enkele dagen neer in de 'Republic of Ireland'. Daar zijn ze klaar om zich met de organisatie van de Wereldbeker in Dublin op de veldritkaart te zetten.

Sporza polste bij Una May, de vrouwelijke CEO van Sport Ireland, of er al een cyclocrosscultuur heerst in Ierland. "Duidelijk nog niet zoals in België. Maar er is heel veel enthousiasme. Binnen ons nationaal sportbeleid zijn zwemmen, atletiek en wielrennen de 3 belangrijkste sporten. Wielrennen is dus erg belangrijk in Ierland."

CROSS DE SNELST GROEIENDE DISCIPLINE

Het veldrijden op zich wint ook nog steeds aan belang. "We zijn een klein land, maar elk weekend zien we 600 deelnemers in verschillende cyclocrosswedstrijden. Cyclocross is bij ons de snelst groeiende wielerdiscipline." Hoe valt dat te verklaren? "Mensen worden meer aangetrokken door de funfactor."

Er zullen bij de mannen en vrouwen ook Ieren aan de start komen in Dublin. Al hoeven we van hen niet meteen een opvallende uitslag te verwachten. "Het is de bedoeling dat onze renners geïnspireerd worden en de kans krijgen om tegen hun helden te mogen koersen."