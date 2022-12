Girowinnaar Jai Hindley van de partij wanneer het wielerseizoen begint in zijn thuisland

Nu hij ondertussen Girowinnaar is, is Jai Hindley een naam waar ze in zijn thuisland maar al te graag mee uitpakken.

De Tour Down Under heeft aangekondigd dat Hindley binnenkort aan de start zal staan van de Australische rittenkoers, die voor het eerst sinds 2020 terugkeert op de wielerkalender. In 2021 kon de koers niet doorgaan vanwege de pandemie.

HINDLEY DE AUSTRALISCHE TROTS

Richie Porte, de vorige winnaar, is ondertussen met pensioen. De belangstelling van de Australiërs zal dus vooral naar Hindley uitgaan. "We hebben zo'n groot deel van ons seizoen in Europa gespendeerd. Het was in 2022 een enorm belangrijk jaar voor mij. Ik kijk er naar uit om in 2023 te beginnen met een sterke prestatie in Adelaide."

De Tour Down Under gaat van start op 17 januari. Vijf dagen later, op 22 januari, kennen we de eindwinnaar en weten we of Hindley na een eerste grote ronde te winnen de goede lijn kan doortrekken.