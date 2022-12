Quinn Simmons wacht nog eerste grote overwinning: "Niet leuk als jonge renner als je niet bovenmenselijk bent"

Simmons koerste bij de junioren nog tegen Evenepoel en ziet dat hij achterop loopt.

Quinn Simmons (21) werd in 2019, een jaar na Remco Evenepoel, wereldkampioen bij de junioren. Hij koerste ook nog tegen Evenepoel en dat ervoor dat er snel vergelijkingen worden gemaakt tussen de twee.

"Het is inspirerend en cool om te zien dat hij nu de Vuelta wint, maar je kan ook het gevoel krijgen dat je achterop raakt. Het is nu geen leuke tijd om een jonge renner te zijn als je niet bovenmenselijk bent", zegt hij bij VeloNews.

In 2022 kon Simmons niet winnen, dat lukte in 2021 wel met een rit en de eindzege in de Ronde van Wallonië. Dit jaar werd Simmons wel knap zevende in de Strade Bianche. In de zesde rit van Tour dit jaar zat hij lang in het wiel van Wout van Aert, maar moest op 30 kilometer van de meet lossen.

"Misschien kost het me een paar jaar extra om op het hoogste niveau te komen, of misschien gebeurt het nooit. We weten het niet. Maar ik geloof er wel in dat ik ooit de grootste wedstrijden ter wereld kan winnen. Ik weet niet wanneer het zal zijn, maar ik zal elk jaar proberen."