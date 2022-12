Van Aert blikt vooruit op beleving en sportieve mogelijkheden in Dublin: "Altijd fan van om nieuwe oorden op te zoeken"

De veldritwereld maakt zich zowaar op om de verplaatsing naar Dublin te maken. Ook bij Wout van Aert heerst er een zekere nieuwsgierigheid voorafgaand aan deze Weredbekercross.

Aan veldrijden doen in Ierland, waarom niet? Het is voor de eerste maal dat de Wereldbeker veldrijden de crossers daar het land van Sean Kelly brengt. Wout van Aert trekt daar naartoe met die bemoedigende tweede plaats in Antwerpen op zak. Aangezien Van der Poel dit weekend de cross laat voor wat het is, liggen er dan toch wel al mogelijkheden?

VERTROUWEN GETANKT

"Ergens weet je wel dat er iets kan", bevestigt Van Aert dat hij op het strand van Sint-Anneke vertrouwen heeft getankt. "Ik reed net voor Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en zo'n mannen uit. Met hun wedijveren wil ik vanaf nu wel steeds proberen. Ik ben vooral heel benieuwd hoe het daar gaat zijn", verwijst de Belgische kampioen naar de locatie van de cross komende zondag.

"Ik ben er altijd fan van om met de cross nieuwe oorden op te zoeken", onderstreept Van Aert. "Ik heb een Ierse ploegmaat bij het veldritteam bij ons en hij heeft toch gezegd dat hij verwacht dat er veel mensen af gaan komen." Uitkijken dus of die typische crossbeleving er dit weekend ook gaat zijn. "Ik ben benieuwd."