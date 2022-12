Belgische Bingoal-Chevalmeire-Van Eyck gaat door onder andere naam en stelt nieuwe shirts voor

Het Belgische UCI-team voor vrouwen ondergaat heel wat veranderingen.

Bingoal haakte af bij de ploeg door de mogelijke veranderingen in de gokwetgeving. Jo Chevalier, bezieler van de ploeg, zocht dus naar een andere sponsor. Begin november werd al aangekondigd dat dat webwinkel Duolar zou worden en de ploeg de komende drie jaar Duolar-Chevalmeire zal heten.

"Duolar zal de komende drie jaar prominent op de truien prijken. Het is een concurrent in de wereld van Amazon en bol.com en onze nieuwe hoofdsponsor is reeds nadrukkelijk actief in Zweden en Duitsland. Nu wil Duolar ook voet aan de grond krijgen in België en Nederland en via wielersponsoring willen ze nu dit doel bereiken" zei Chevalier toen bij Het Nieuwsblad.

De ploeg stelde ook zijn nieuwe uitrusting voor volgend seizoen voor. Er werd gekozen voor een volledig donkerblauwe uitrusting. Daarin gaan volgend jaar dertien rensters rijden, namelijk: Nathalie Bex, Kelly Druyts, Kelly Van den Steen, Lotte Popelier, Minke Bakker en Olha Kulynych, Malin Eriksen, Antonia Grondahl, Andrea Martinez Lopez, Taneal Otto, Tara Gins, Cleo Kiekens en Lana Wittewrongel.