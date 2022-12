Bronzen medaille WK Wollongong wint opnieuw in het veld

In Italië was het donderdagnamiddag cross. Dat heeft bij de vrouwen een opvallende winnares opgeleverd.

Silvia Persico rijdt in de winter enkele crossen met het oog op het nieuwe wegseizoen. Donderdagnamiddag reed ze haar 3e cross van de winter. Ze won al in San Colombano Certénol en in Vittorio Veneto.

In Fae' Di Oderzo bij Treviso won Persico al haar 3e cross. Ze won met een minuut voorsprong op Rebecca Gariboldi. Eva Lechner legde beslag op plaats 3.

Persico won in 2022 op de weg de Memorial Monica Bandini en een rit in de Vuelta. Daarnaast reed ze naar verschillende ereplaatsen in de Tour de France Femmes en de Giro Donne. Ook won ze de bronzen medaille op het WK in Wollongong.