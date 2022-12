De snelle starter van het veld: Wout Van Aert en Mathieu van der Poel kiezen resoluut om achter hem te starten

De snelste starter van het moment in het veld is een Zwitser. Steevast zie je hem als 1e het veld induiken.

Veldritfans zullen dit al zeker gemerkt hebben: Kevin Kuhn duikt elke keer als 1e het veld in. "Ik weet eigenlijk niet goed hoe dat komt", zei de Zwitser aan Wielerflits. "Misschien zijn mijn reactiesnelheid en startsnelheid ook echt goed."

Al plaatst Kuhn ook een kanttekening bij dat snelle starten: "Ik moet nog een manier vinden om na die snelle start bij de 1e renners ook te blijven aanhaken. Soms is dat niet het geval. Dan heb ik precies te veel krachten in de 1e minuten verloren." Al is dat verval niet zo groot. Kuhn eindigde dit seizoen nog maar 2 keer buiten de top 10.

De snelle start van Kuhn heeft ondertussen in het veldritpeloton al een reputatie opgebouwd. Zo stond Wout Van Aert in Antwerpen achter Kuhn. 2 rijen verder stond aan dezelfde kant Mathieu van der Poel. Ook zij profiteerden van de snelle start van Kuhn en reden al snel vooraan. "Het is wel cool dat ze daardoor achter mij gaan staan. Ik wist dat eigenlijk nog niet", aldus Kuhn.