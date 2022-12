Igorre: de voormalige wereldbekercross met veldrittoppers op de erelijst

Dit weekend staat de Ziklo Kross Igorre op het programma. Dat is een voormalige wereldbekerwedstrijd.

Bij veel veldritfans zal Igorre nog een belletje doen rinkelen. In het verleden ging dan verschillende keren een werelbeker veldrijden door. In totaal stond Igorre 11 keer op de wereldbekerkalender.

De wedstrijd werd toen vaak gecombineerd met een stage in Spanje. De cross stond altijd begin december op het programma. Dat was dus ideaal om nog net voor de drukke kerstperiode naar het zonnigere en warmere Spanje te trekken en om daar de rest van het veldritseizoen voor te bereiden.

Op het palmares staan er heel wat mooie namen. Zo is Daniele Pontoni daar recordhouder met 6 overwinningen. De volgende in het rijtje is Sven Nys. Die won in Igorre 4 keer. Albert Zweifel won in een ver verleden 3 keer. Voorts wonnen ook Paul Herygers, Kevin Pauwels, Niels Albert, Bart Wellens en Zdenek Stybar.

Kenmerkend aan Igorre was ook altijd de modder. Het was daar een kleigrond en in de winter regent het regelmatig in het Baskenland. In combinatie met de kleigrond zorgde dat altijd voor heel wat modder op de gezichten van de renners.

Sinds 2012 behoort Igorre niet meer tot de wereldbeker. Door financiële problemen gingen ze naar het C2-niveau. In 2014 en 2015 was het zelfs geen profwedstrijd meer, maar sinds 2016 staat Igorre opnieuw op de UCI-kalender. De toppers rijden er niet meer. Meestal is er op dezelfde dag een klassementscross. Daardoor moet de organisatie het tegenwoordig doen met renners van de 2e en 3e lijn.