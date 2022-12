Madouas (derde in de Ronde) wil voor overwinning in klassieker gaan, Gaudu (vierde in de Tour) mikt op het podium in de Tour

Naast hun nieuwe tenue hebben de renners van FDJ ook hun plannen voor 2023 bekend gemaakt.

Valentin Madouas (26) werd dit jaar verrassend derde in de Ronde van Vlaanderen en werd ook nog eens tiende in de Tour als helper van David Gaudu. Toch mikt hij in 2023 op de klassiekers.

"Dit jaar is de wens om een monument te winnen natuurlijk nog groter. Persoonlijk hoop ik net zo efficiënt te zijn als in 2022 en nog een stap te maken, vooruitgang te blijven boeken en vaker te kunnen winnen", zegt Madouas.

L'objectif de l'équipe sur les classiques : transformer les podiums en victoires 💪 pic.twitter.com/ctvYW1m09K December 9, 2022

Podium is doel voor Gaudu

De kopman bij Groupama-FDJ voor de Tour wordt opnieuw David Gaudu (26). Hij werd vierde in de Tour van dit jaar en het parcours in 2023 is voor gunstig voor hem door de weinige tijdritkilometers.

"De Tour is een wedstrijd die voor mij zeer succesvol is geweest en die me sinds het begin van mijn carrière, vooral dit jaar, veel emoties heeft bezorgd. We zijn erin geslaagd om de vierde plaats te veroveren dit jaar, maar we mikken steeds hoger: het podium. Het parcours van 2023 bevat een lastige tijdrit en veel bergetappes, voor een van de meest bergachtige Tours die ik heb gezien."