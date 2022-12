Belgen kennen problemen met hun vlucht naar Dublin: "Niet ideaal"

De verplaatsing van de Belgen naar Dublin verloopt niet ideaal. Dat komt door de slechte weersomstandigheden.

Zondag is Dublin het epicentrum van de veldritwereld, maar de aanloop naar die wereldbekerwedstrijd verliep voor de Belgen niet ideaal. Dat kwam door de weersomstandigheden. Momenteel is er een dichte mistbank in Dublin.

Vanuit Amsterdam en Zaventem probeerden enkele Belgen naar Dublin te vliegen, maar de vlucht uit Amsterdam werd afgelast en de vlucht uit Zaventem kende enkele uren vertraging. Onder meer Laurens Sweeck ondervond daar last van.

Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt en Vincent Baestaens probeerden vanuit Alicante naar Dublin te vliegen, maar ook hun vlucht had vele uren vertraging. "Het is geen ideale situatie en voorbereiding op zondag", wist Iserbyt aan Het Laatste Nieuws te vertellen.

Wout Van Aert en bondscoach Sven Vanthourenhout vliegen pas zaterdag naar Dublin. Het wordt afwachten of een dag voor de wedstrijd de mist al opgetrokken zal zijn.