Nog 2 Belgische teams maken kans op laatste Women's WorldTour-ticket

Maandag wordt het laatste ticket voor de Women's WorldTour uitgedeeld. Nog 3 ploegen maken kans. Daarbij horen 2 Belgische ploegen.

Er is nog één plekje vrij binnen de Women's WorldTour. Heet Duitse team Ceratizit-WNT en de Belgische ploegen AG Insurance-NXTG en Fenix-Deceuninck dingen voor dat laatste plekje. Maandag weten ze wie het wordt.

Veel hangt al af van de punten die de teams sprokkelden. Fenix-Deceuninck verzamelde van de 3 ploegen het meeste punten. AG Insurance-NXTG haalde de helft. Ceratizit pakte hij minste punten van de 3.

Bij AG Insurance-NXTG, waar Jolien D'Hoore ploegleider is, verwachten ze niet dat ze de licentie zullen krijgen. "We voldoen nochtans aan alle eisen, maar we hadden vorig seizoen het jongste team ter wereld. Daardoor was het onmogelijk om hoger in het ploegenklassement te eindigen", aldus Natascha Knaven, teambaas van AG Insurance-NXTG, bij Sporza.

"Als we dit jaar geen licentie krijgen, is dat geen drama", vindt Knaven. "Meestal zullen we wel een wildcard voor de topkoersen krijgen. Volgend jaar doen we dan gewoon opnieuw een gooi om tot de WorldTour te behoren."