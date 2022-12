Guinness als voorbereiding? Wout van Aert is helemaal klaar voor Wereldbekercross in Ierland

Een grapje van Wout van Aert in aanloop naar de Wereldbekercross in Ierland. Guinness drinken, als voorbereiding? Dat zal hij toch niet echt gedaan hebben?

Wout van Aert maakt zich op voor zijn tweede veldrit van het seizoen en die zal zowaar in de Ierse hoofdstad Dublin plaatsvinden. In de laatste uren richting die cross tracht Van Aert alvast zich onder te dompelen in bepaalde gewoonten uit Ierland.

Guinness drinken, bijvoorbeeld. Van Aert plaatste op zijn Instagram Stories een afbeelding van een volle pint van het Ierse bier. Deel van zijn wedstrijdvoorbereiding, doet de Belgische kampioen veldrijden uitschijnen. Alle remmen los?

Neen, Van Aert blijft natuurlijk op en top sportman. Uit een tweede foto blijkt dat het een Guinness 0.0 was, zonder enige alcohol dus. Ze mogen in Dublin een Van Aert verwachten die wel degelijk fris en gefocust aan de start zal staan.