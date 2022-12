Ook heerlijke tweestrijd in Dublin bij de dames: Van Empel houdt vol tot op de streep en pakt tiende zege van seizoen

In Dublin geldt bij de dameswat elders geldt: een tweestrijd mogen we meestal verwachten. Van Empel bleek finaal wel in staat om met haar tiende overwinning van het seizoen in de dubbele cijfers te komen.

Aparte omstandigheden bij de start van de vrouwencross in Dublin: modder en smurrie, maar ook het zonnetje dat schijnde. Ging het ook in Ierland een strijd worden tussen youngsters Pieterse en Van Empel? Niet meteen, want Pieterse kwam ten val aan de balkjes en als gevolg met materiaalpech te kampen. Na een fietswissel kon ze - met een achterstand van 12 seconden - aan een achtervolging beginnen.

Ten opzichte van de top van de koers welteverstaan en die bestond uit het duo Betsema-Van Empel. De beste renster uit het kamp van Bingoal-Pauwels Sauzen bleek toch opnieuw Van Empel te zijn. Die had zeker nog geen gewonnen spel, want het duurde niet lang of Pieterse kwam er alweer aan.

VAAK HAASJE-OVER

Zo kwam er toch die te verwachte tweestrijd. Elk om beurt grepen ze hun kans om de koppositie in te nemen. Wanneer ze beiden de materiaalpost opzochten, reden ze schouder en schouder en riskeerde Pieterse zelfs even een nieuwe val. Daar bleef de veldrijdster van Alpecin-Deceuninck wel van bespaard.

In aanloop naar een hellend stuk pakte Van Empel uit met haar manoeuvre om naar de leiding te gaan en sloeg haar grote motor aan. Pieterse knokte wel nog terug en kon de rollen nog een keertje omdraaien. Dat was nog niet de laatste wending: Van Empel nam toch weer over, dat was de inspanning te veel voor Pieterse. Een heerlijk gevecht waar ze allebei voor zorgden. Betsema ging anderhalve minuut later op weg naar plek 3.