Zelfs maagproblemen houden Van Empel niet tegen, prelude voor Hoogerheide? "WK ver weg maar ook heel dichtbij"

Hebben we in Dublin een prelude gezien voor het WK in Hoogerheide, met dat felle duel? Dat haar maag haar parten speelde, maakt de overwinning van Fem van Empel bij de vrouwen nog indrukwekkender.

De leidster in de Wereldbeker had vooraf aangegeven dat ze zich niet top voelde, maar daat had ze blijkbaar tijdens de cross weinig last van? "Dat is dan verkeerd gedacht", corrigeerde Van Empel in het flashinterview. "Het werd tijdens de race nog erger. Ik heb geprobeerd het beste eruit te halen. Puck Pieterse reed wel een paar keer weg, maar ik kon telkens sterk terugkomen. Aan mijn benen lag het niet. De maag is wel geen 100%."

We moesten het uitvechten tot aan de finish

Dan is het wel fijn dat toch die zege weer achter haar naam kwam. "Ik ben blij hier toch te kunnen winnen." Een tweestrijd met Pieterse heeft ze dus toch goed kunnen afsluiten. "Het is altijd lastig. We zijn vrij goed aan mekaar gewaagd. We moesten het uitvechten tot aan de finish en vandaag was de winst voor mij."

Was dat intense gevecht een prelude voor het WK bij de elite? "Als het publiek erop afkomt, gaan we er een heel mooie race van maken. Het is ver weg, maar ook heel dichtbij. Dit was al een mooi duel."