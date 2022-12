Italiaanse sprinter Mozzato vindt onderdak bij andere Franse ploeg na uit elkaar vallen B&B Hotels

De Italiaan zat zonder ploeg sinds B&B Hotels-KTM werd opgedoekt.

Luca Mozzato (24) was één van de uitblinkers dit seizoen bij B&B Hotels-KTM met onder meer een tweede plaats in Tro-Bro Léon, een vierde plaats in Koolskamp Koers, vijfde in Parijs-Tours en een zesde plaats in de Tour-etappe naar Calais.

De Italiaan heeft dan ook niet lang zonder ploeg gezeten. Hij heeft getekend bij Arkéa-Samsic, een andere Franse ploeg die volgend jaar World Tour is. Mozzato is de 30ste renner bij Arkéa-Samsic en dus is de ploeg compleet voor volgend jaar.

"Ik ben blij om in Frankrijk te blijven. Ik voel me goed in Frankrijk. Ik spreek de taal, ik hou van de koersen op jullie nationale kalender. Ik heb het gevoel dat ik me heel snel ga kunnen aanpassen. Ik wil bij Arkéa-Samsic graag mijn eerste profzege behalen, maar ik kan me natuurlijk ook wegcijferen voor andere sprinters binnen het team", zegt Mozzato over zijn transfer.