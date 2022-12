Collega-veldrijders nemen afscheid van Tom Meeusen: "De cross gaat je missen" en "Succes in de toekomst"

Tom Meeusen (34) kondigde maandag zijn afscheid aan.

Tom Meeusen (34) nam zaterdag in Essen definitief afscheid van het veldrijden, dat kondigde hij maandag aan op Instagram. De sympathieke veldrijder had eerder in het seizoen al laten doorschijnen dat hij er mee wou ophouden, maar nu is het definitief.

Dat afscheid gaat in de veldritwereld niet onopgemerkt voorbij. Vele collega’s reageerden dan ook op het bericht van Meeusen. Hij reed van 2017 tot 2019 samen met Mathieu van der Poel en die is hem niet vergeten. “Topper, succes in de toekomst!”, schreef hij.

Ook jongere renners zoals Thibau Nys vergaten hem niet. “De cross gaat je missen, bedankt man!”. Ook Lander Loockx schreef iets: “Een topper op alle vlakken! We gaan u missen, makker”.

Belgisch kampioen op de weg Tim Merlier wuift hem ook uit. “Succes in de toekomst, makker!” Meeusen was duidelijk graag gezien in het veldritwereldje.