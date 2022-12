Lance Armstrong als winnaar van de Ronde van Frankrijk met het oog op de toekomst

Officieel zit er een gat in de erelijst van de Ronde van Frankrijk. Dat is het gevolg van de periode met Lance Armstrong.

In het begin van de erelijst van de Ronde van Frankrijk zijn er nog 2 andere periodes waar er geen winnaar zijn, maar dat komt door WOI en WOII. Dat is een totaal andere reden dan de periode vanaf 1999 tot en met 2005. Doping leidde daar tot een periode zonder winnaars.

Lance Armstrong vertelde vorige week in een podcast van Joe Pompliano dat die periode zonder winnaar hem stoort. Hij werd als zevenvoudig winnaar geschrapt, maar vindt dat niet goed. Hij wil liever een winnaar op de erelijst zien staan.

Het probleem is de periode waarin er gekoerst werd. Bijna alle renners in de top 10 kunnen met doping geassocieerd worden. Anders zou je de runner-up als winnaar kunnen nemen. Daarom werd er ook geopteerd om niemand als winnaar uit te roepen. Armstrong suggereerde in de podcast dat beter had geweest om met alle partijen samen te komen en om zo tot een oplossing te komen.

VOORSTEL

Welke oplossing daar uit de bus zou gekomen zijn, is er het raden naar. Wat wel nog een goede oplossing zou kunnen zijn, is dat de naam Lance Armstrong als winnaar blijft behouden. Zonder dat zijn naam doorstreept is. Wel moet er een toevoeging van een asterisk zijn. Daarbij hoort dan de uitleg over wat er in die periode gebeurd is.

Dat klinkt misschien vreemd om het zo op te lossen, maar zo blijft het verhaal van die periode bij het brede publieke gekend. Stel dat je het zou behouden om geen winnaar te hebben, dan kan het zijn dat in de toekomst er jonge mensen zijn die Lance Armstrong niet kennen. Terwijl die donkere periode toch wel belangrijk is om te onthouden, zodat er nooit nog zoiets in de wielersport gebeurd.