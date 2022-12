Italiaan met enige adelbrieven naar Intermarché-Wanty-Gobert: sprinttrein van Belgische ploeg nog versterkt

Intermarché-Wanty-Gobert kondigt een Italiaanse nieuwkomer aan die zijn sprinttrein nog moet versterken. Niccolò Bonifazio komt bij de ploeg rijden.

De 29-jarige Bonifazio is al enkele jaren een gekende naam in het sprintersgelid in het peloton. Nadat hij zijn profcarrière begon bij Lampre-Merida volgden nog passages bij Trek-Segafredo, Bahrein-Merida en TotalEnergies. Bij die laatste ploeg was Bonifazio einde contract.

Het voorbije seizoen won hij onder meer een rit in de Route d'Occitanie. Ook heeft hij al een massa ereplaatsen verzamelde tjdens zijn loopbaan. Die met de meeste prestige is zijn vijfde plaats in de klassieker Milaan-Sanremo in 2015.

Fast and versatile, 5th of Milan-San Remo.



Our family welcomes Niccolò Bonifazio, adding more experience to our sprint trains in 2023 🙌 pic.twitter.com/9US0lXL5HC — Intermarché-Wanty-Gobert (@IntermarcheWG) December 14, 2022

Bij Intermarché-Wanty-Gobert hopen ze met hem erbij over een sprinttrein te beschikken die in 2023 weer furore kan maken. De Belgische formatie zag Alexander Kristoff vertrekken, maar heeft ook nog altijd goudhaantje Girmay in de rangen.