Lefevere ziet dat Evenepoel al ver staat maar gelooft in progressie: "Als hij gezond blijft, gaat hij nog beter worden"

Kan Remco Evenepoel eigenlijk nog wel beter worden? Volgens Patrick Lefevere wel. Dat belooft, want Evenepoel won in 2022 al een grote ronde, een Monument én het WK.

In een reportage rond Remco Evenepoel in het winternummer van RIDE Magaainze komt Patrick Lefevere aan het woord. Daar haalt de CEO van de Wolfpack aan dat het nog wel moet kunnen dat Evenepoel in de komende jaren nog een tikkeltje beter zal zijn.

NOG NIET VOLGROEID

"Toch denk ik dat hij al heel ver staat in zijn ontwikkeling. Al denk niet dat een jongen van 22 jaar volgroeid is. Fysiek en mentaal kan hij nog wat sterker worden en dan heeft hij straks ook nog de ervaring waar hij op terug kan vallen", redeneert Lefevere.

Het noopt hem tot een logische en tegelijkertijd enorm veelbelovende conclusie. "In principe als hij gezond blijft, gaat hij nog beter worden", besluit Lefevere over Evenepoel.