Trek-Segafredo sluit de komst van Mark Cavendish uit

Mark Cavendish gaat niet naar Trek-Segafredo. Dat heeft teambaas Luca Guercilena bij Cyclingnews gezegd.

In theorie is het mogelijk dat Mark Cavendish nog naar Trek-Segafred zou gaan. De ploeg heeft momenteel het maximale aantal renners (30) niet.

"Maar we hebben besloten om het bij 29 renners te houden", vertelde Luca Guercilena aan Cyclingnews. "Cavendish is een geweldige atleet en is zeker erg interessant, maar momenteel hebben we geen plaats voor hem. Ook zetten we de laatste jaren vooral in om in jonge renners te investeren. Dat heeft al gewerkt en we willen aan renners die met ons zijn meegegroeid, ruimte blijven geven."

Voor Cavendish hoeft het njet van Trek-Segafredo geen ramp te zijn. Volgens Wielerflits zou hij aan het onderhandelen zijn met Human Powered Health.