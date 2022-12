Zou Wout van Aert ooit denken aan een klassement in een grote ronde? Merijn Zeeman spreekt er zich over uit

Wout van Aert heeft al een grootse indruk gemaakt in grote ronden, maar een klassement streeft hij vooralsnog niet na. Aan Merijn Zeeman werd de vraag gesteld of daar ooit verandering in kan komen.

De sportief directeur van Jumbo-Visma was te gast bij de podcast De Grote Plaat. "Wout is een wielrenner die heel erg op zoek is naar nieuwe dingen", haalt de Nederlander aan. "De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn nu prioriteit nummer één."

Eventuele andere doelstellingen hangen dus van deze klassiekers af. "Zolang hij geen overwinningen gerealiseerd heeft in die wedstrijden, speelt een andere ambitie in het rondewerk niet. Maar als het hem lukt om die wedstrijden te winnen, denk ik wel dat hij eens verder gaat kijken."

ZELFDE BELEVING VAN TOPSPORT

In elk geval is nu al gebleken dat de samenwerking met Van Aert een ideale 'match' is tussen ploeg en renner. Wat maakt het zo'n succes? "De manier van topsport beleven, daarin zitten we volledig op één lijn."