Alexander Vinokourov reageert op het ontslag van Miguel Angel Lopez: "Wie de regels niet volgt, gaat eruit"

Alexander Vinokourov heeft op het ontslag van Miguel Angel Lopez gereageerd. Eerder deze week kwam er een nieuw bewijs tegen Lopez naar buiten.

Eerder deze week onthulde het Spaanse ABC dat er aan de vooravond van de Giro Menotropine naar de verzorger van Miguel Angel Lopez zou verstuurd zijn. Dat kadert in het onderzoek naar dopingdokter Marco Maynar. Astana ontsloeg Lopez nadat de bekendmaking van die nieuwe gegevens.

De teambaas van Astana, Alexander Vinokourov, reageerde bij Cyclingnews: "Ik kan er niet veel over kwijt, maar er zijn interne regels en die moeten gevolgd worden. We hebben Lopez in het najaar nog een kans gegeven. Ook is het voor mij geen spelletje. Iedereen weet hoe de regels zijn en die moeten gerespecteerd worden."

Lopez reageerde zelf al en betwist zijn ontslag. Hij gaat de "eenzijdige verbreking aanvechten".