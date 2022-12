Een logische keuze van Thibau Nys

De komende jaren gaat Thibau Nys gaat bij Trek-Segafredo zich verder als wegrenner ontdekken. Ondertussen wil hij ook een volwaardig crosser blijven. Een logische keuze.

Thibau Nys zal 2 jaar voor Trek-Segafredo rijden. De bedoeling is om zich vooral als wegrenner te ontdekken. Momenteel weet hij in grote lijnen welk soort renner hij is. Nys ziet zich als een klassieke coureur. Hij is een puncher en kan vooral korte klimmetjes aan. Aan de meet is hij ook heel snel. Getuige zijn Europese titel in 2021 in Trento. Daar was hij de snelste van een elitegroepje.

Naast wegrenner zal hij ook crosser blijven. Hij wil een volwaardig programma blijven rijden. Dat kan hem alleen maar beter maken. Het is al verschillende keren gebleken dat renners voordeel halen uit een voorbereiding met enkele cyclocrossen. Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock bewezen dat al verschillende keren. Ook zijn er Quinten Hermans, Tim Merlier en Gianni Vermeersch.

Er zijn ook heel wat voordelen door in de winter enkele crossen mee te pikken. De conditie kan er alleen maar bij varen. Een uur in het rood rijden, heeft voordelen voor de langetermijnconditie. Ook zorgt het veldrijden voor meer behendigheid en stabiliteit op de fiets. Dingen die je alleen maar kunnen helpen als je in een peloton moet rijden. Het kan je wat energie opleveren.