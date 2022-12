Enkel wegrenner of de combinatie met cross? Thibau Nys spreekt zich erover uit

Thibau Nys rijdt momenteel in het veld voor Baloise Trek Lions. Op de weg zal hij de komende jaren voor Trek-Segafredo rijden. Gaat hij die combinatie blijven maken.

Momenteel is Thibau Nys op ploegstage met Trek-Segafredo. Daar bereidt hij zich voor op zijn 1e jaar op de weg bij de profs. Aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat het vooral belangrijk zal zijn om beter te worden en om ervaring op te doen. Hij wil zichzelf ontdekken.

Welk programma Nys dan zal rijden, is nog niet helemaal duidelijk. Wel staat al vast dat hij in Nokere Koerse en de GP de Denain aan zijn seizoen zal beginnen. Daarna zal hij ook zeker kortere rittenkoersen rijden.

Nys wil zich als wegrenner leren kennen, maar hij is ook nog altijd crosser. En hij wil in de toekomst ook een volwaardige crosser blijven. Daarin wil hij duidelijk zijn. Nys beseft dat de weg de komende jaren belangrijker gaat worden, maar hij wil nog geen afstand van de cross nemen. Ook in het veldrijden heeft hij het gevoel dat hij nog kan groeien.