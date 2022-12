Thibau Nys is geen fan van de crossparcoursen in België

Thibau Nys is geen fan van de huidige parcoursen in België. Dat vertelde hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

Tegenwoordig tellen de crossparcoursen in België heel wat haakse bochten en is er weinig loopwerk. Thibau Nys vertelde aan Het Nieuwsblad dat hij daar geen fan van is. Nys vergeleek met de crossen in de Verenigde Staten. Volgens hem krijg je er het gevoel dat ze de sport daar hebben uitgevonden. Ook al is daar soms ook eens een bocht van 180 graden. Nys vindt dat de parcoursen daar mooi zijn en vloeiende bochten hebben. In de traditionele crossen in België ziet Nys dat ook wel nog. Gelukkig vindt hij, maar overal elders is het volgens hem precies hoe meer bochten, hoe liever. Nys vindt dat dan ook triestig.