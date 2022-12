Tim Wellens over overstap naar UAE Team Emirates: "Makkelijker om goed te presteren in de schaduw, zonder alle druk"

Tim Wellens (31) maakte de overstap van Lotto-Soudal naar de ploeg uit de Emiraten.

Tim Wellens reed al zijn hele profcarrière bij Lotto-Soudal, hij reed er in totaal tien jaar als prof. Maar nu was het toch tijd om andere lucht op te zoeken. En dat bij het UAE Team Emirates van Tadej Pogačar.

Goed kende Wellens zijn nieuwe kopman nog niet echt. "We hebben elkaar een paar keer gezien op training. Maar persoonlijk hadden we nog geen speciale band", zegt hij bij Het Nieuwsblad. En gaan ze in het voorjaar wellicht veel samen rijden, zowel in de Vlaamse als in de Waalse klassiekers.

Bij Lotto-Soudal was Wellens bijna altijd kopman, bij UAE zakt hij wellicht in de hiërarchie. "Ik hoop dat het bevrijdend werkt. Sowieso is het makkelijker om goed te presteren in de schaduw, zonder alle druk op de schouders." En toch is Wellens ambitieus. "Ik ben naar hier gekomen om grote wedstrijden te winnen."