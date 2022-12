Bronzen medaille van het WK op de weg rijdt ook de wereldbeker in Val di Sole

Silvia Persico is een van de vele Italiaanse vrouwen die in Val di Sole aan de start zal staan. Ze sprintte eind september in Wollongong nog naar het brons op het WK op de weg.

Eerder deze winter reed Persico al 4 crossen. Ze won telkens. In San Colombano Certénoli, Vittorio Veneto en Fae' Di Oderzo in de buurt van Treviso won ze al. Afgelopen weekend was ze ook de beste in Jesolo.

Zaterdag zal ze dus voor het eerst dit seizoen een wereldbekerwedstrijd betwisten.

