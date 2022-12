Geraint Thomas rakelt een anekdote over Annemiek van Vleuten op: "Ze is een beest, maar op een goede manier"

Annemiek van Vleuten was onlangs te gast in de Geraint Thomas Cycling Club-podcast. Daar rakelde Thomas een anekdote op.

Het moment van de anekdote ging over de 1e ontmoeting tussen Annemiek van Vleuten en Geraint Thomas. Thomas vertelde in zijn podcast het hele verhaal: "We waren in Tenerife en zagen elkaar bij het ontbijt. Ik vroeg haar wat ze van training ging doen. 'Ik ga 7 uur met de mannen van Movistar rijden', antwoordde ze toen. Een dag later vroeg ik opnieuw naar haar planning. Ze zou opnieuw 6 of 7 uur trainen. Ze is een echt beest, maar op een goede manier."

Daarna ging het in de Geraint Thomas Cycling Club-podcast nog over het WK in Yorkshire en die van Wollongong. In Yorkshire werd van Vleuten wereldkampioen na een solo van 105 km. "Het parcours leende zich daar ook toe", kon van Vleuten zich nog goed herinneren. "Er was een zware klim op 105 km van de aankomst en ik maakte met mijn trainer een plan op. We noemden het het #crazy plan."

Dat crazy plan wilde van Vleuten in Wollongong nog eens overdoen, maar dat was moeilijker. "Het plaatselijke parcours was lastiger en het peloton was ook sterker geworder", ging ze verder. "Dus het zou moeilijker geweest zijn. Ook brak ik mijn elleboog. Daardoor had ik gezegd dat ik wou knechten voor Marianne Vos." Het draaide anders uit en van Vleuten pakte haar 2e wereldtitel uit haar carrière.