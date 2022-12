Puck Pieterse demonstreert technische superioriteit in de sneeuw, Van Empel moet opgeven na pijnlijke valpartijen

Puck Pieterse en Fem van Empel, de veldrittoppers bij de dames, hebben in de sneeuw een compleet andere ervaring achter de rug. Pieterse was duidelijk technisch de beste in Val di Sole. Van Empel kon niet uitrijden, na een val in de verkenning en in de race.

Vooraf konden er al vragen gesteld worden of het deze keer wel een duel Van Empel-Pieterse zou worden. Van Empel was tijdens de verkenning dus al tegen een paaltje geknald. Het was afwachten of ze daar tijdens de wedstrijd nog last van zou hebben. De leidster in de Wereldbeker miste alvast haar start.

Ook de Italiaanse Persico had zich voor het eerst dit seizoen aan de start van een Wereldbekercross gemeld en sprak in haar thuisland een aardig woordje mee in de debatten. Na een val moest ze de betere start wel aan Alvarado laten. Samen met Puck Pieterse ging Persico wel weer naar Alvarado toe.

DE VAL TE VEEL VOOR VAN EMPEL

Ondertussen stopte de pech maar niet voor Van Empel, die bij een inhaalmanoeuvre hard tegen een paal reed. Het was schreeuwen van de pijn en rillen van de kou voor de Nederlandse van Pauwels Sauzen-Bingoal. Neen, dit was niet de ervaring die ze voor ogen had in Val di Sole. Dit was de val te veel: het was einde wedstrijd voor Van Empel.

Vooraan in de wedstrijd demonstreerde Pieterse met haar uitmuntende techniek en zo nam ze ook vlot de maat van concurrenten Alvarado en Persico. Na nieuwe schuivers en problemen met de ketting zag Persico Alvarado wegrijden en in de strijd om plek 3 kreeg Persico ook Bakker nog in haar nek. De Italiaanse bleef wegglijden, zo ging Bakker nog naar het podium. Pieterse maakte haar triomf compleet met een ereronde.