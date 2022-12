Ook Australische toppers tekenen present in Tour Down Under

De rittenkoers gaat na twee geschrapte edities nog eens door.

De Santos Tour Down Under ging voor het laatst door in januari 2020, net voor de coronapandemie uitbrak. Richie Porte was toen de eindwinnaar. Voor de komende editie in januari heeft de organisatie nog wat nieuwe namen kunnen aankondigen.

Eerder hadden Girowinaar en Australiër Jai Hindley en de Britten Chris Froome, Geraint Thomas en Simon Yates al hun deelname bevestigd. Nu doen ook Australiërs Ben O’Connor (AG2R-Citroën) Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) en Simon Clarke (Israel-Premier Tech) dat.

Matthews start er voor het eerst in 2014 en won er in 2011 een rit. De laatste jaren koos Matthews altijd voor Europese koersen als zijn seizoenstart. De Australische rittenkoers zal voor het eerst beginnen met een proloog en ook eindigen op Mount Lofty in plaats van traditioneel op Willunga Hill.