Gesprek met Adrie van der Poel aan de basis van specifiek crossparcours in Erezée: "Heel veel mogelijkheden"

In Erezée is een specifiek crossparcours uitgetekend na een gesprek tussen Adrie van der Poel en Dirk Baelus. Het maakt deel uit van Tæru, een sportaccommodatie voor duursporters waarvan Baelus de initiatiefnemer is.

Wij informeerden bij Baelus naar het ontstaan van de omloop voor veldrijders. "We hebben hier een ruimte van twee hectare. Er ligt ook een weide van 100 meter. Daar kan je al een mooi parcours van maken", klinkt het. Hier, dat is in het Luxemburgse Erezée, tussen Durbuy en La Roche-en-Ardenne.

OPTIES TOT VARIANTEN

"Ik heb dan Adrie van der Poel eens uitgenodigd om het te hebben over dat cyclocrossparcours, om te horen wat zijn idee was en wat hij erover dacht. We hebben nu zo'n parcours uitgestippeld. Er zijn heel veel mogelijkheden. Er zijn bij wijze van spreken 100 varianten mogelijk, om het moeilijker of minder moeilijk te maken. De weersomstandigheden zullen misschien ook veel bepalen", denkt Baelus.

Hier en daar kan er nog wel een nieuwigheid bijkomen. "Er is nog een trap in de maak, maar je kan al op de omloop rijden. Het is ook een goede plek om specifieke crosstrainingen te houden. Het is van nature al een mooi parcours, zonder daar dingen aan te moeten toevoegen."

SPECIFIEKE TRAININGEN

Er zullen zeker veldritteams zijn die daar eens van willen gebruik maken. "Van crossploegen hoor ik vaak dat ze de gelegenheid in de Ardennen missen om specifieke crosstrainingen in te lassen, dat ze dat niet kunnen integreren. En dat ze daarom elders in België op stage gaan. Wij kunnen dat hier wel aanbieden."

Baelus en Van der Poel zijn dan nog nagegaan wat nog interessant was om te organiseren, bijvoorbeeld het aanbieden van hoogtekamers. Hierover leest u later nog meer op Wielerkrant.